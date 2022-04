Scintille in studio all’Isola dei Famosi, la trasmissione di Canale 5 condotta da Ilary Blasi. Protagonisti di questo scontro a distanza nel corso della puntata di ieri, 31 marzo, il naufrago Nicolas Vaporidis e l’opinionista Vladimir Luxuria. L’attore in queste prime settimane sull’isola ha dimostrato di avere un carattere fumantino, e si è già più volte accapigliato con alcuni compagni.

In questo caso l’attore di Notte prima degli esami si è reso protagonista di un brutto episodio nei confronti di Luxuria. L’ex parlamentare lo ha accusato di essere uno stratega, artefice delle dinamiche del gioco e anche dell’eliminazione della coppia formata da Clemente Russo e la moglie, uscita anche per via della sua nomination. “Conoscevo Nicolas come attore, oggi lo conosco come regista. Penso volesse far eliminare la coppia e che la sua giustificazione sia farlocca”, ha commentato l’opinionista. Il riferimento era alle parole del naufrago che si era detto dispiaciuto dell’addio dei due compagni. L’attore ha spiegato di averli nominati convinto che al televoto avrebbero battuto Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Un giudizio che a Vaporidis non è andato giù: “Abbi rispetto delle motivazioni degli altri, posso aver sbagliato, ma non c’è una regia dietro. Ho stima per queste due persone e la continuo a dimostrare”, ha risposto piccato il concorrente dell’Isola dei Famosi. A quel punto il tono del dibattito si è scaldato fino ad arrivare al punto più basso, quando Vaporidis ha chiamato Vladimir Luxuria usando il maschile: “Bravo sì continua, bravo vai, bravo. Ascolta, caro Vladimir, abbi rispetto delle mie opinioni. Capisco che questo è il tuo ruolo, ma non mi mettere in questi battibecchi perché non ne ho voglia. Io non sono né regista e nemmeno stratega. Questa è la mia visione caro Vladimir. Io non faccio strategie e lui mi dice che sono un regista”.

L’opinionista ha quindi risposto con fermezza: “Intanto dì ‘cara Vladimir’, così tanto per cominciare e non ‘caro Vladi’. Se parliamo di rispetto, Nicolas. Ok? E con questo ho chiuso”. L’attore ha replicato senza scusarsi per la sua caduta di stile e mancanza di rispetto: “Cara Vladi, vai cara Vladi prenditi questo applauso. Tu invece devi portare rispetto a me! Devi portare rispetto alle opinioni degli altri ricordatelo. L’opinione si rispetta. Io non contesto la tua opinione. Tu mi hai dato del regista, questo fai tu cara Vladi. Io posso non condividere quello che dici ma ti rispetto sempre”. Un brutto siparietto che è diventato virale sui social, con tanti utenti che hanno stigmatizzato l’uscita di Vaporidis e le mancate scuse. Di seguito il video con il momento incriminato dello scontro in diretta tv.

Vaporidis che si rivolge al maschile verso Vladi apposta per mancarle di rispetto

questo lo qualifica come persona non serve aggiungere altro #isola — Laura (@Lau_Topo) March 31, 2022

diciamo che è degradante vedere come chiamare al maschile con una persona transessuale, possa essere ancora usato come offesa nelle discussioni. che bassezza nicolas#isola — willow 🌱 •chi-chimica era (@chiaralacattiva) March 31, 2022