Io sono Farah 2, le anticipazioni: una tragedia si abbatte su Behnam e Farah, nozze rovinate

Continuano le puntate di Io sono Farah, la soap opera turca in onda su Canale 5. Grandi colpi di scena nei prossimi episodi.

Le anticipazioni tv dicono che Rahşan fermerà il matrimonio, in quanto avrà paura che Farah possa rivelare a tutti la sua storia d’amore proibita con Akbar. Tahir si libererà intanto, in Iran, dai suoi aguzzini e scoprirà un ragazzino tra i prigionieri. L’uomo non lo lascerà solo, ma lo aiuterà a raggiungere la libertà.

La prigionia di Tahir

A tal proposito, il piano di Tahir e della sua amata è andato in fumo per colpa di Ilyas. L’uomo starà quasi per aprire la cassaforte per recuperare il video e scappare con Farah. A quel punto, Benham lo fermerà con un colpo in testa e a fare la spia sarà di nuovo Ilyas che avrà anche un’ingente somma di denaro in cambio di questa informazione. In più, Benham farà deportare Tahir in Iran, in modo da porre fine al piano di fuga con Farah che dovrà intanto affrontare un enorme problema in villa.

A complicare tutta la situazione sarà l’arrivo dello zio Mahmud, che renderà ancora più difficili le cose perché obbligherà le nozze tra Farah e Behnam. Nessuno proverà a contraddire il potente capofamiglia e Farah dovrà necessariamente indossare l’abito da sposa e salire sull’altare con Behnam. La protagonista comprenderà che Tahir non riuscirà ad arrivare per salvarsi, ma non si darà per vinta: penserà infatti a un altro piano per liberarsi dalle nozze, almeno per il momento. Farah ricatterà infatti Rahşan e lo minaccerà di rivelare a tutti della sua storia d’amore con Akbar.

Farah e Behnam interrompono le nozze

Negli episodi di Io sono Farah che vanno in onda dal 16 al 20 febbraio, ci sarà quindi un colpo di scena nella storia dei due protagonisti Farah e Benham. A un passo dall’altare, Rahşan fermerà infatti il matrimonio, e sua madre parlerà con lo zio Mahmud dicendosi non certa della purezza di Farah. Qualche giorno prima, la ragazza è infatti scappata con Tahir. A quel punto, Rahşan chiederà dei giorni di castità prima di andare avanti con le nozze e questa scelta convincerà anche lo zio Mahmud.

Tahir sarà intanto torturato in Iran ma alla fine riuscirà a difendersi e a liberarsi dei suoi aguzzini. Proprio in quello scenario, incontrerà un ragazzino che è stato fatto prigioniero e lo aiuterà ad essere libero. Non solo, lui farà in modo che riveda i suoi cari e, finché non arriveranno al confine, lo proteggerà.