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Inside Man: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Inside Man: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4

Questa sera, sabato 17 ottobre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 va in onda Inside Man, film del 2006 diretto da Spike Lee con un cast stellare: Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un gruppo di cinque rapinatori entra in una filiale della banca Manhattan Trust, a New York. Dipendenti e clienti della banca vengono tenuti in ostaggio e fatti vestire con delle tute identiche a quelle dei rapinatori. Sul posto arrivano i detective Keith Frazier e Bill Mitchell. I due coordinano il reparto di polizia del capitano John Darius. Ovviamente il presidente della Manhattan Trust, Arthur Case, viene avvisato della rapina e del sequestro in corso. La sua preoccupazione è alta poiché in una cassetta di sicurezza del caveau è custodito il segreto del suo successo. Per far sì che questo non venga rivelato a nessuno, contatta quindi un’esperta in mediazioni internazionali, Madeline White. Forte della protezione politica del sindaco di New York, Madeline White convince Frazier a collaborare con lei in cambio di una promozione e della cancellazione dell’inchiesta in cui è indagato.

Inside Man: il cast

Abbiamo visto la trama di Inside Man, ma qual è il cast del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

  • Denzel Washington: Det. Keith Frazier
  • Clive Owen: Dalton Russell
  • Jodie Foster: Madeline White
  • Christopher Plummer: Arthur Case
  • Willem Dafoe: capitano John Darius
  • Chiwetel Ejiofor: Det. Bill Mitchell
  • Kim Director: Stevie / Valerie Keepsake
  • Carlos Andrés Gómez: Steve / Kenneth Damerjian
  • James Ransone: Steve-O / Darius Peltz
  • Bernie Rachelle: Chaim

Streaming e tv

Dove vedere Inside Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 17 ottobre 2026 – alle ore 21,25 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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