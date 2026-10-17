Inside Man: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4

Questa sera, sabato 17 ottobre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 va in onda Inside Man, film del 2006 diretto da Spike Lee con un cast stellare: Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un gruppo di cinque rapinatori entra in una filiale della banca Manhattan Trust, a New York. Dipendenti e clienti della banca vengono tenuti in ostaggio e fatti vestire con delle tute identiche a quelle dei rapinatori. Sul posto arrivano i detective Keith Frazier e Bill Mitchell. I due coordinano il reparto di polizia del capitano John Darius. Ovviamente il presidente della Manhattan Trust, Arthur Case, viene avvisato della rapina e del sequestro in corso. La sua preoccupazione è alta poiché in una cassetta di sicurezza del caveau è custodito il segreto del suo successo. Per far sì che questo non venga rivelato a nessuno, contatta quindi un’esperta in mediazioni internazionali, Madeline White. Forte della protezione politica del sindaco di New York, Madeline White convince Frazier a collaborare con lei in cambio di una promozione e della cancellazione dell’inchiesta in cui è indagato.

Inside Man: il cast

Abbiamo visto la trama di Inside Man, ma qual è il cast del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: Det. Keith Frazier

Clive Owen: Dalton Russell

Jodie Foster: Madeline White

Christopher Plummer: Arthur Case

Willem Dafoe: capitano John Darius

Chiwetel Ejiofor: Det. Bill Mitchell

Kim Director: Stevie / Valerie Keepsake

Carlos Andrés Gómez: Steve / Kenneth Damerjian

James Ransone: Steve-O / Darius Peltz

Bernie Rachelle: Chaim

Streaming e tv

Dove vedere Inside Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 17 ottobre 2026 – alle ore 21,25 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.