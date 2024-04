Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 7 aprile 2024, Rai 3

Questa sera, domenica 7 aprile 2024, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Sempre più difficile battersi per la difesa dei temi ambientali perché vanno a toccare grandi interessi, censurati dal mainstream, oscurati perché questi poteri hanno argomenti convincenti. La puntata di Indovina chi viene a cena condotta da Sabina Giannini, in onda questa sera, domenica 7 aprile alle 20.55 su Rai 3, sarà interamente dedicata a chi combatte per tali argomenti. Si parlerà della battaglia contro i pesticidi nei meleti di Malles, in alta Val Venosta, che è arrivata in America, dove chi produce il glifosato è obbligato a risarcire chi si ammala. Si racconterà anche la storia di quattro persone che hanno lottato e che hanno ottenuto risultati incredibili combattendo i colossi della chimica, per tutelare i diritti di tutti. In studio, il dottor Franco Berrino, uno dei massimi esperti di nutrizione, parlerà dei pesticidi (glifosato incluso), che dai campi arrivano direttamente nei nostri piatti.

Streaming e tv

