Incastrati streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, mercoledì 7 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata (serata) di Incastrati, serie tv italiana del 2022, scritta e diretta dal duo comico siciliano Ficarra e Picone. La serie è stata distribuita sulla piattaforma di streaming Netflix lo scorso gennaio e ora approda in chiaro, gratis. Dove vedere Incastrati in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda mercoledì 7 dicembre 2022 e giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 21,40 su Canale 5.

Incastrati streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Incastrati, ma qual è il cast completo della serie tv di Ficarra e Picone? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: