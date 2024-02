In vacanza su Marte: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 6 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda In vacanza su Marte, film del 2020 diretto da Neri Parenti e con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi, al loro secondo film in coppia dopo Amici come prima dello stesso De Sica, che risuggellò il loro sodalizio, interrottosi nel 2005 per divergenze artistiche. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2030 Fabio Sinceri deve convolare a nozze con la sua facoltosa fidanzata Bea, diventata appena orfana del padre benestante e la cui madre Tina inizia già a cercare un nuovo compagno. Considerando che è ancora legalmente sposato con la sua ex moglie Elena, abbandonata col figlio diversi anni prima, l’uomo decide di andare a sposarsi su Marte, in cui non c’è alcuna giurisdizione. Per sua sfortuna, determinato a far tornare insieme i genitori, il figlio diciottenne Giulio lo segue su Marte, grazie all’aiuto della madre della sua fidanzata Marina, e viene accompagnato da quest’ultima, la quale ha intenzione di far scoprire la finta relazione tra due popolari influencer per cercare di ottenere successo. Purtroppo Giulio, durante una gita nello spazio, viene risucchiato da un mini buco nero che avanza la sua età di circa una cinquantina d’anni. A circondare e a complicare le vicende di Fabio sono la presenza di Bea e Tina contemporaneamente a quella di Giulio, e poi successivamente l’arrivo inaspettato di Elena.

In vacanza su Marte: il cast

Abbiamo visto la trama di In vacanza su Marte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian De Sica: Fabio Sinceri

Massimo Boldi: Giulio Sinceri, anziano

Lucia Mascino: Bea

Milena Vukotic: Tina

Paola Minaccioni: Elena

Denise Tantucci: Marina

Herbert Ballerina: Pippo Anselmi

Fiammetta Cicogna: Alice

Francesco Bruni: Dylan

Alessandro Bisegna: Giulio Sinceri, giovane

Simone Colombari: ten. Piero Carloni

Giovanni Guardiano: avvocato

Taiyo Yamanouchi: prof. Toshiro Tayo

Livio Beshir: guardia del corpo 1

Sidy Diop: guardia del corpo 2

Cristina Cappelli: Carolina

Simone Farinon: Michele

Barbara Scoppa: Monica

Streaming e tv

Dove vedere In vacanza su Marte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 febbraio 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.