In guardia: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, venerdì 24 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3, in occasione della Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza sulle donne, va in onda In guardia, film diretto da Alexandra Lamy con Mélanie Doutey, Hugo Fié, Hugo Diego Garcia, Chloé Jouannet e Claudia Tagbo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lucie si è appena trasferita ad Anduze con il figlio, Léo, per allontanarsi dal violento ex marito. Nella speranza di ricostruirsi una vita, si iscrive a un percorso di terapia basato sulla scherma e offerto da un’associazione locale. Lì incontra altre donne vittime di violenza sessuale e stringe un’amicizia sincera con Tamara e Nicole. A poco a poco, i partecipanti ritrovano la fiducia in se stessi grazie agli esercizi con la sciabola e grazie alla terapista Eva, che li accompagna. Quando l’ex marito di Lucie riappare, lei non è più sola ad affrontare le paure e il passato.

In guardia: il cast

Abbiamo visto la trama di In guardia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lucie: Mélanie Doutey

David: Franck Libert

Leo: Ruben Da Silva

Tamara: Chloé Jouannet

Nicole: Claudia Tagbo

Eva: Andréa Bescond

Streaming e tv

Dove vedere In guardia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 24 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.