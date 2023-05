Il sapore del successo: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 6 maggio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il sapore del successo (Burnt), film del 2015 diretto da John Wells e scritto da Steven Knight ambientato nel mondo della cucina “stellata”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Adam Jones è un noto chef, con due stelle Michelin, che ha visto fallire il suo ristorante di Parigi a causa della droga e dell’alcool. Dopo essere scomparso per tre anni, passati a New Orleans a sgusciare un milione di ostriche come penitenza, decide di rimettersi in gioco riaprendo un suo ristorante e aspirando alla terza stella Michelin. Decide quindi di subentrare come chef nel ristorante di Tony, un vecchio amico dei tempi di Parigi, che gestisce il ristorante The Langham a Londra.

Tony, che è ancora innamorato di Adam, accetta, nonostante Adam lo abbia messo in difficoltà organizzando una visita a sorpresa di una influente critica gastronomica e costringendo così Tony a farlo cucinare per lei. Tra le condizioni per subentrare nel locale, Adam dovrà sottoporsi settimanalmente a delle analisi che dovranno confermare che non sta facendo uso di alcool e droghe. Intanto Adam cerca di costruire una delle migliori “brigate di cucina”, comprendendo qualche giovane promessa della gastronomia, oltre all’italiano Max (appena uscito dal carcere per un’aggressione), il francese Michel (a cui Adam anni prima ha fatto chiudere il ristorante mettendoci dei topi e chiamando gli ispettori sanitari) e la bella e brava Helene, giovane Sous-chef strappata ad un altro prestigioso ristorante di Londra, che cresce da sola una figlia a cui tiene molto e a cui vuole continuare a dedicare tempo.

Il sapore del successo: il cast

Abbiamo visto la trama de Il sapore del successo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bradley Cooper: Adam Jones

Sienna Miller: Helene

Omar Sy: Michel

Daniel Brühl: Tony Belardi

Riccardo Scamarcio: Max

Sam Keeley: David

Alicia Vikander: Anne Marie

Matthew Rhys: Reece

Uma Thurman: Simone

Emma Thompson: dottoressa Rosshilde

Lily James: Sara

Sarah Greene: Kaitlin

Stephen Campbell Moore: Jack

Henry Goodman: Conti

Streaming e tv

Dove vedere Il sapore del successo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 6 maggio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.