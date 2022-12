Il ragazzo della porta accanto: trama, cast e streaming del film su Rete 4 con Jennifer Lopez

Questa sera, sabato 10 dicembre 2022, alle ore 21.25 su Rete 4 va in onda il film Il ragazzo della porta accanto (The Boy Next Door), pellicola del 2015 diretta da Rob Cohen, con Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Ian Nelson e John Corbett. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni su Il ragazzo della porta accanto.

Trama

La bella, forte e sensibile Claire Peterson è un’insegnante di letteratura che si è separata da poco tempo dal marito Garrett (che la tradiva con una segretaria) e ora si ritrova a dover gestire il non facile rapporto con il figlio Kevin, timido e vittima di bullismo. Claire affronta la propria solitudine, il lavoro e le difficoltà del figlio anche grazie all’aiuto di Vicky, la sua migliore amica.

Un giorno, nella villa accanto a quella di Claire, arriva il quasi ventenne Noah Sandborn, un ragazzo avvenente e apparentemente generoso, che si trova in città per assistere il suo prozio. A differenza degli altri uomini che Claire prova a frequentare, Noah è interessato alla letteratura, si dimostra dolce con lei e prende sotto la sua ala Kevin, che riesce gradualmente a lottare contro la propria timidezza. Ben presto Noah invita Claire a casa sua per una cena. Il giovane è fortemente attratto da lei, mentre la donna è momentaneamente fragile ed incapace di resistergli a lungo; Noah arriva a spogliarla e baciarla in continuazione, mentre Claire viene dominata dalle sue attenzioni, trascorrendo la notte a fare sesso sul divano.

La protagonista si riprende subito, cercando di dimenticare l’episodio e considerarlo come un incidente isolato, mentre la passione del ragazzo verso Claire diventa un desiderio ossessivo, arrivando a perseguitarla iscrivendosi nella stessa classe della donna come studente e a frequentare ancora suo figlio. Vicky espelle Noah dall’istituto per via del suo scarso autocontrollo, ma i guai non sono finiti. Decisa a risolvere civilmente il problema con Noah, Claire entra in casa sua e gli rinfaccia di smetterla con le persecuzioni, ma lui afferma di non voler rinunciare a lei e le rivela di avere (oltre alle foto di prima) un video della loro notte insieme, ripreso con una webcam. Allontanatasi da lui, chiede aiuto a Vicky e la mette al corrente della situazione, che potrebbe rovinare il suo lavoro e la sua famiglia.

Il giorno seguente, Noah segue nuovamente l’auto di Claire, per poi scoprire che si è scambiata con Vicky; infatti Claire è in cerca del video nella casa di Noah. Dopo aver cancellato il video, viene informata da Vicky che è tenuta prigioniera proprio da Noah (che ne registrò la voce per attirarla); Claire si introduce in casa di Vicky scoprendo il cadavere crudelmente sgozzato dell’amica. Inorridita, Claire tenta di fuggire in auto ma Noah la raggiunge e la invita ad assistere al linciaggio di Garrett e di Kevin, legati e torturati in un fienile. Noah rivela a Claire di aver ucciso suo padre (manomettendo i freni della sua auto) perché fedifrago e quindi destinato a morire, e che la stessa sorte doveva succedere anche a Garrett e Kevin.

Finale e trailer

Dopo un durissimo scontro con Noah, Claire riesce ad averne la meglio infilzando un ago nell’occhio sinistro del nemico, rendendolo cieco, e facendogli cadere addosso un’incudine uccidendolo. Alla fine i parenti Peterson escono vivi dal fienile e vengono portati via da un furgone dell’ambulanza, accorsa sul posto. Vediamo ora il trailer ufficiale del film Il ragazzo della porta accanto, in onda questa sera su Rete 4.

Il ragazzo della porta accanto: il cast

Di seguito il cast del film in onda stasera su Rete 4, con tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Jennifer Lopez: Claire Peterson

Ryan Guzman: Noah Sandborn

Ian Nelson: Kevin Peterson

John Corbett: Garrett Peterson

Kristin Chenoweth: Vicky Lansing

Lexi Atkins: Allie Callahan

Hill Harper: Edward Warren

Jack Wallace: Signor Sandborn

Adam Hicks: Jason Zimmer

François Chau: Detective Johnny Chou

Bailey Chase: Benny

Kent Avenido: Signor Avenido

Il ragazzo della porta accanto: i doppiatori

Ecco chi ha prestato la voce ai protagonisti del film, i doppiatori italiani:

Francesca Fiorentini: Claire Peterson

Andrea Mete: Noah Sandborn

Alessandro Campaiola: Kevin Peterson

Luca Ward: Garrett Peterson

Laura Lenghi: Vicky Lansing

Joy Saltarelli: Allie Callahan

Francesco Meoni: Edward Warren

Dante Biagioni: Signor Sandborn

Il ragazzo della porta accanto: dove vedere il film in tv e streaming

Il film va in onda in chiaro su Rete 4 a partire dalle ore 21,25 di oggi, sabato 10 dicembre 2022. Sarà possibile vedere il film con Jennifer Lopez anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.