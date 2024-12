Il piccolo yeti: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film

Questa sera, sabato 28 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ponda Il piccolo yeti (Abominable), film d’animazione del 2019 scritto e co-diretto da Jill Culton; prodotto da DreamWorks Animation e distribuito dalla Universal Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un giovane yeti fugge da un complesso di Shanghai di proprietà del ricco uomo d’affari Mr. Burnish, che intende usarlo per provare l’esistenza di yeti nel mondo. L’adolescente Yi vive con sua madre e la nonna Nai Nai in un condominio. Vive una vita frenetica districandosi tra mille lavoretti part-time, e così non ha tempo da trascorrere con la sua famiglia e i suoi amici: il fan del basket Peng e il suo popolare cugino Jin. La sua più grande passione è il violino, strumento che le permette di rimanere legata al padre defunto.

Una sera, Yi incontra lo yeti sul tetto del suo condominio e gli dà il nome “Everest”. Mentre lo nasconde dagli elicotteri della Burnish Industries, Yi guadagna la sua fiducia nutrendolo con dei baozi. La ragazza capisce che il suo obiettivo è riunirsi con la sua famiglia sull’Everest, mentre lo yeti viene a sapere del desiderio di Yi di viaggiare attraverso la Cina. Quando le forze di sicurezza private della Burnish Industries si avvicinano al nascondiglio di Everest, lo yeti fugge con Yi. Dopo essere fuggiti da un elicottero Burnish alla Oriental Pearl Tower, Yi ed Everest finiscono su una nave che trasporta lattine, seguita da Peng e un riluttante Jin. Yi, Everest e i ragazzi raggiungono un porto nel sud della Cina e viaggiano su un camion. Dopo che la loro cassa è caduta dal camion, finiscono in un bosco, dove Everest stupisce gli umani con i suoi poteri mistici nel stimolare la crescita di diverse piante di mirtilli.

Il piccolo yeti: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama de Il piccolo yeti, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film d’animazione su Italia 1? Di seguito l’elenco completo:

Lavinia Paladino: Yi Nai

Luca Tesei: Peng

Alex Polidori: Jin

Stefano Benassi: Burnish

Ilaria Stagni: dottoressa Zara

Graziella Polesinanti: Nai Nai

Federica De Bortoli: madre di Yi

Carlo Scipioni: comandante Goon

Streaming e tv

Dove vedere Il piccolo yeti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.