Il Patriarca 2: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata, 20 dicembre 2024

Questa sera, venerdì 20 dicembre 2024, alle ore 21,30 va in onda la sesta e ultima puntata de Il Patriarca 2, la serie con protagonista Claudio Amendola in sei puntate. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Vediamo insieme le anticipazioni di questa puntata.

Trama e anticipazioni

Nina è contesa tra Daniel e Mario, il quale però continua a manifestare i suoi veri sentimenti a Lara. Raoul Morabito e Nemo cercano alleati in Calabria per sferrare il colpo decisivo all’avversario. Elisa scopre la verità sulla morte del padre di Mario e questa scoperta rimette in discussione tutte le relazioni all’interno della famiglia Bandera.

Il Patriarca 2: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata de Il Patriarca 2, ma qual è il cast della serie tv? Protagonista è Claudio Amendola. Il noto attore torna a interpretare Nemo Bandera. Nel cast de Il Patriarca troviamo anche le new entry Federico Dordei, che interpreta il suo ex socio Raoul, e Giulia Bevilacqua, ovvero la neosindaca Elisa. Confermati nel cast Antonia Liskova (Serena, la moglie di Nemo), Raniero Monaco di Lapio (Mario), Giulia Schiavo (Nina) e Neva Leoni (Lara).

Streaming e tv

Dove vedere Il Patriarca 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 15 novembre 2024 alle ore 21.40. Anche in live streaming su Mediaset Infinity.