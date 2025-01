Il maestro giardiniere: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, 21 gennaio 2025, su Rai 3 va in onda in prima visione il film Il maestro giardiniere, pellicola del 2022 scritta e diretta da Paul Schrader. Un thriller molto avvincente che appassionerà tutti gli amanti del genere. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il maestro giardiniere? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Narvel Roth è un esperto orticolturista incaricato del mantenimento dei giardini di una tenuta sudista appartenente alla ricca vedova Norma Haverhill. Quando quest’ultima gli affida la giovane nipote Maya, orfana ed arrivata alla tenuta per sfuggire a una storia di droga, rischia di far riemergere il passato violento che Narvel ha cercato per tutti quegli anni di lasciarsi alle spalle.

Il maestro giardiniere: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? La regia è di Paul Schrader. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Joel Edgerton: Narvel Roth

Sigourney Weaver: Norma Haverhill

Quintessa Swindell: Maya

Esai Morales: agente Oscar Neruda

Eduardo Losan: Xavier

Victoria Hill: Isobel Phelps

Amy Le: Janine

Erika Ashley: Maggie

Jared Bankens: R. G.

Matt Mercurio: Sissy

Rick Cosnett: agente Stephen Collins

Streaming e tv

Dove vedere in tv e in streaming il film Il maestro giardiniere? Appuntamento in prima visione questa sera, 21 gennaio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.