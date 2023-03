Il giocatore – Rounders: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, sabato 11 marzo 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda Il giocatore – Rounders, noto anche come Il piacere del rischio, film del 1998 diretto da John Dahl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mike McDermott è uno studente di giurisprudenza che si paga gli studi grazie alla sua bravura nel poker. Per fare il “grande salto” una sera decide di sfidare Teddy KGB, uno strozzino di origine russa che gestisce un club privato, ma la partita si chiude miseramente per lui con una perdita di ben 30.000$. Passati nove mesi da questa dura sconfitta, Mike ha ormai mollato il poker e per mantenersi all’università lavora come fattorino per il suo caro amico e giocatore Joey Knish. Le cose si complicano quando esce di prigione il suo vecchio amico Lester “Verme” Murphy, che si indebita subito di 15.000$ con Grama, uno scagnozzo di Teddy KGB, e di 7.000$ con il Chesterfield, un club gestito dalla bella Petra.

Verme e Mike cercano insieme di recuperare la somma, ma durante una partita di 7 card stud insieme a dei poliziotti, in cui Mike da solo era già riuscito a recuperare la somma, a causa di Verme, che viene scoperto a barare, i due vengono duramente picchiati e privati della vincita. Dopo il pestaggio, Verme scappa e Mike si trova da solo a risarcire tutti i debiti dell’amico.

Il giocatore – Rounders: il cast

Abbiamo visto la trama de Il giocatore – Rounders, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Mike McDermott

Edward Norton: Lester “Worm” Murphy

John Turturro: Joey Knish

Gretchen Mol: Jo

Famke Janssen: Petra

John Malkovich: Teddy KGB

Martin Landau: Abe Petrovsky

Michael Rispoli: Grama

Melina Kanakaredes: Barbara

Josh Mostel: Zagosh

Lenny Clarke: Savino

Tom Aldredge: giudice Marinacci

Paul Cicero: Russian Thug

Ray Iannicelli: Kenny

Merwin Goldsmith: Sy

Sonny Zito: Tony

Mal Z. Lawrence: Irving

Chris Messina: Higgins

Streaming e tv

Dove vedere Il giocatore – Rounders in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 marzo 2023 – alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.