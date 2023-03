Il concorso: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il concorso (Misbehaviour), film del 2020 diretto da Philippa Lowthorpe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Londra 1970. Ventesima edizione del concorso di Miss Mondo. Il Women’s Liberation Movement decide di boicottare la manifestazione nel corso della finale per opporsi al sistema patriarcale che vuole la donna come oggetto. Sally Alexander è una delle leader di un’azione che la porterà a scoprire anche altri aspetti dell’emancipazione femminile.

Il concorso: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il concorso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Keira Knightley: Sally Alexander

Gugu Mbatha-Raw: Jennifer Hosten

Jessie Buckley: Jo Robinson

Keeley Hawes: Julia Morley

Phyllis Logan: Evelyn Alexander

Lesley Manville: Dolores Hope

Rhys Ifans: Eric Morley

Greg Kinnear: Bob Hope

Suki Waterhouse: Sandra Anne Wolsfeld

Clara Rosager: Marjorie Johansson

Loreece Harrison: Pearl Jansen

Lily Newmark: Jane

Ruby Bentalli: Sarah

Streaming e tv

Dove vedere Il concorso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 8 marzo 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.