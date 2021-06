I picari: trama, cast e streaming del film su La7

I picari è il film di Mario Monicelli in onda questa sera, venerdì 18 giugno 2021, in prima serata su La7 dalle 21.15. Si tratta di una pellicola italo-spagnola del 1987 con protagonisti Giancarlo Giannini, Enrico Montesano, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Giuliana De Sio e molti altri. Liberamente ispirato da almeno quattro opere della letteratura spagnola del XVI e XVII secolo, i romanzi picareschi Lazarillo de Tormes (1554), Guzmán de Alfarache (1599), Rinconete e Cortadillo (1613) e Vita del Pitocco (XVII sec.), racconta le tragicomiche disavventure degli eponimi protagonisti, interpretati rispettivamente da Enrico Montesano e Giancarlo Giannini, nella Spagna del XVI secolo e noti come Picari: scapestrati avventurieri di un mondo dove il più furbo e scaltro sopravvive. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film I picari? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

In Spagna nel XVI secolo, due vagabondi, Lazzarillo De Tormes e Guzmán De Alfarache, entrambi amanti della libertà e della vita randagia, assolutamente privi di ambizioni e di volontà di migliorare, con l’unico stimolo di una fame atavica, hanno una preoccupazione continua di procurarsi da mangiare e di trovare un tetto sotto cui riposarsi. Proveniente da una famiglia poverissima e numerosa, in cui la madre faceva la prostituta con il benestare del marito, Lazzarillo venne ben presto affidato alle “cure” di un cieco crudele e spilorcio dal quale però scappò per affrontare con le sue sole forze le difficoltà della vita. Guzmán, a sua volta, figlio di un baro morto sul patibolo, dopo un’amara esperienza in casa di nobili, ha scelto di vivere per conto proprio senza dover rendere conto a nessuno delle proprie azioni.

I due, secondo la trama de I picari, si incontrano su una nave di forzati e diventano subito amici: durante un ammutinamento salvano la vita al capitano e vengono promossi suoi attendenti ma, attiratisi le antipatie della ciurma, finiscono in mare. Tornati a terra vengono denunciati ma si salvano dall’arresto grazie ad una ragazza, Ponzia, che li prende a ben volere. Poi si dividono: Guzmán si mette al servizio di Hidalgo – un nobile squattrinato e più affamato di lui – che, prima di essere messo in prigione per debiti, gli regala il suo cavallo. Lazzarillo, dopo aver finto di essere un mendicante cieco, viene ingaggiato da una compagnia di comici per ricoprire parti drammatiche e in questa occasione conquista l’ammirazione di una suora di clausura.

Dopo molto tempo i due picari si rivedono e decidono di mettersi in società: pensano di far prostituire una bella ragazza, Rosario, per arricchirsi ma la giovane, molto furba, quando incontra un vecchio ricco va con lui lasciando i due vagabondi. Questi ultimi si lasciano di nuovo per divergenze di carattere ma non sono destinati a star lontano molto l’uno dall’altro. Infatti si rincontrano sul patibolo: Lazzarillo è l’aiuto del boia e Guzmán è il condannato a morte. Ma il primo, con un abile stratagemma, salva la vita all’amico e insieme riprendono la vita vagabonda.

I picari: il cast del film

Abbiamo visto al trama de I Picari, ma qual è il cast di questo film d’avventura diretto da Mario Monicelli del 1987? Si tratta di un cast stellare composto da Giancarlo Giannini, Enrico Montesano, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Giuliana De Sio, Bernard Blier, Paolo Hendel, Vittorio Caprioli, Enzo Robutti, Blanca Marsillach, Maria Casanova, Claudio Bisio, Sal Borgese e molti altri. Da segnalare anche le musiche, curate da Lucio Dalla e Mauro Malavasi. Ecco tutti gli attori e i rispettivi personaggi interpretati.

Giancarlo Giannini: Guzmán de Alfarache

Enrico Montesano: Lazarillo de Tormes

Vittorio Gassman: marchese Felipe de Aragona

Nino Manfredi: viandante cieco

Giuliana De Sio: Rosario

Bernard Blier: sfruttatore delle prostitute

Paolo Hendel: precettore

Vittorio Caprioli: Mozzafiato

Enzo Robutti: capitano della nave

Blanca Marsillach: Ponzia

Maria Casanova: donna incinta

Juan Carlos Naya: venditore di ceramiche

Salvatore Borgese: nostromo

Sixto Cid: padre di Guzmán

Germán Cobos: impresario teatrale

Jesús Guzmán: gioielliere

Cris Huerta: fabbro

Luis Barboo: padre di Lazarillo

Luisa Armenteros: Petita, madre di Lazarillo

Alfonso De Real: boia

Claudio Bisio: capo degli ammutinati

Sabrina Ferilli: giovane prostituta

Aldo Sambrell: ricettatore

Enio Drovandi: frate sul patibolo

Lino Salemme: galeotto

Gianni Baghino: oste

Sabrina Knaflitz

