I Fantastici 5: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, mercoledì 24 gennaio 2024, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de I Fantastici 5, la nuova serie tv, con protagonista Raoul Bova, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Al centro della storia l’allenatore di un gruppo di campioni paralimpici in vista degli Europei. Al fianco di Bova, i giovani Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi e Fiorenza D’Antonio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Per i ragazzi del team di Riccardo si avvicineranno sempre più le date di inizio dei campionati italiani. Questo vuol dire che gli atleti dovrebbero allenarsi con ritmi sostenuti ed evitare ogni tipo di distrazione per concentrarsi con tutte le loro forze sull’obiettivo da portare a casa. Qualcosa, però, andrà storto e l’attenzione di Riccardo verrà distratta da un grosso problema: uno dei suoi atleti sparirà misteriosamente nel nulla. Il ragazzo farà perdere le sue tracce a pochi giorni dall’inizio dei campionati italiani e ovviamente bisognerà cercare di capire che fine abbia fatto e cosa sia successo al punto da spingersi ad un gesto del genere.

Le anticipazioni della seconda puntata de I Fantastici 5 del 24 gennaio, inoltre, rivelano che Anna figlia minore di Riccardo, si prepara per l’atteso appuntamento che la vedrà protagonista con Elia. La sorella Giorgia, però cerca di metterla in guardia su quelli che sarebbero i problemi del ragazzo, ritenuto poco affidabile e affine alla giovane Anna. Christian, invece, finirà per notare qualcosa di strano sul telefono di sua figlia Isabella e ciò lo porterà ad indagare.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de I Fantastici 5, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: