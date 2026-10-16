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Hounds of War: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit. AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Hounds of War: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 21,30 Hounds of War, film d’azione del 2024 diretto da Isaac Florentine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il gruppo di mercenari d’élite The Hounds (i Segugi) viene inviato in Libia per affrontare una delicata e pericolosa missione, che tuttavia si rivela essere un’imboscata durante la quale tutti i membri della squadra vengono uccisi, ad eccezione di Ryder. Rimasto solo e desideroso di vendetta, Ryder intraprende una missione personale contro il suo ex capo e l’intero sistema (che aveva garantito non avrebbe più fatto ricorso a spedizioni per uccidere obiettivi all’estero), colpevole di aver volutamente sacrificato la sua squadra, e di aver ucciso i suoi amici e i suoi famigliari.

Hounds of War: il cast

Abbiamo visto la trama di Hounds of War, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Frank Grillo: Ryder
  • Robert Patrick: Colonnello Hart
  • Rhona Mitra: Selina
  • Leeshon Alexander: Bulldog
  • Urs Rechn: Hollywood
  • Matthew Marsh: Presidente Lane
  • Steven Elder: Joshua Reed
  • Victor Sole: Rosebud
  • Seydina Balde: Femi
  • Nghi Hoang: Jing
  • Mark Strange: Santiago
  • Joey Sasraku Ansah: Milktooth
  • Yvonne Mai: Jenna
  • Raha Rahbari: Maria Torres Blanco

Streaming e tv

Dove vedere Hounds of War in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 16 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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