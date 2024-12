Hot Ones Italia: dal 23 dicembre in esclusiva su Rai Play

“Hot Ones”, serie statunitense di grande successo, arriva in Italia e sbarca in esclusiva su RaiPlay da lunedì 23 dicembre con la conduzione di Alessandro Cattelan. Giulia De Lellis e Giorgio Locatelli saranno i suoi primi ospiti. Come negli Stati Uniti, dove il programma è giunto alla sua venticinquesima edizione, i protagonisti dello show – personaggi del cinema, della Tv, dello sport, della musica e dei social media – verranno intervistati dal conduttore davanti a un piatto di alette di pollo (con un’alternativa vegetariana/vegana). Durante le interviste di circa trenta minuti tra carriera e vita privata – arricchite da foto e tanti filmati – Cattelan e i suoi ospiti mangeranno le alette di pollo condite con salse progressivamente sempre più “hot” che aiuteranno ad abbattere ogni ritrosia e diffidenza, con reazioni spesso divertenti e sempre imprevedibili.

“Divertimento e spontaneità sono i principali ingredienti di questo nuovo original condotto da uno showman a tutto tondo come Alessandro Cattelan e che piacerà al pubblico di RaiPlay – commenta Maurizio Imbriale, direttore di Rai Contenuti Digitali e Transmediali. Il format, versione italiana di un programma di successo americano che conta milioni di visualizzazioni su YouTube, permetterà allo spettatore di conoscere meglio personaggi noti e amati e scoprirli senza inibizioni.”

“Hot Ones è un format che da tempo seguo su YouTube – aggiunge il conduttore Alessandro Cattelan – e che mi ha sempre divertito molto, tanto che in una puntata di “Stasera c’è Cattelan” lo abbiamo riproposto per una intervista, dichiarando apertamente l’ispirazione e…ci è arrivata una diffida! A quel punto mi è sembrato giusto contattare la casa di produzione dicendo che invece che diffidarmi, dovevano farmelo condurre. Direi che il resto è storia.”

“Abbiamo scovato questo format su YouTube, grazie ad una segnalazione dei nostri autori – conclude Marco Cingoli, responsabile della Divisione Unscripted della Palomar. Ci è sembrato subito un programma di interviste nuovo e con uno stile diverso da quanto visto finora, qualcosa di “eccentrico” e al tempo stesso molto originale. Ci abbiamo creduto fin dal primo momento, siamo felici che la Rai abbia aderito al progetto e che a condurlo sia Alessandro, che con la sua simpatia e professionalità saprà “soffrire e piangere” insieme ai suoi ospiti

“Hot Ones” è una produzione Palomar, Mediawan Company, in collaborazione con Rai Contenuti Digitali e Transmediali, condotto da Alessandro Cattelan, disponibile al link https://www.raiplay.it/programmi/hotonesitalia