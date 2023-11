Come al suo solito, non le manda a dire Heather Parisi. La showgirl, in un’intervista a Il fatto Quotidiano, ha parlato della sua esperienza ad Amici: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce”, ha detto in merito al programma di Maria De Filippi.

Già qualche anni fa, Parisi si era scagliata contro il corpo insegnanti. Questa volta la ballerina attacca gli autori: “Non riesco a stare zitta, sono spontanea: per questo ho sbagliato con Amici. Mi è dispiaciuto moltissimo: stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione”. Le accuse però non riguardano la stessa De Filippi: “Maria no, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo con me stessa”.

Dopo quest’intervista, la reazione di Mediaset è stata durissima. Con una nota il Biscione fa sapere di aver dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni di Parisi su Amici: “È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento”.