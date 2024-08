Gioco sporco – I misteri dello sport: le anticipazioni sulla prima puntata (replica)

Questa sera, giovedì 22 agosto 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Gioco sporco – I misteri dello sport, programma tv di genere talk show, documentaristico e investigativo già trasmesso dal 16 febbraio al 29 marzo 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il programma nasce come documentario e tratta i casi più misteriosi dello sport attraverso interviste esclusive, documenti inediti, testimonianze dirette e flashback narrativi, svelando così l’aspetto intimo e oscuro dei vari protagonisti. Nella prima puntata in onda stasera si parlerà di Oscar Leonard Carl Pistorius (Johannesburg, 22 novembre 1986), l’ex velocista sudafricano, campione paralimpico nel 2004 sui 200 metri piani e nel 2008 sui 100, 200 e 400 metri piani, condannato nel 2017 dalla Suprema Corte d’Appello di Johannesburg a tredici anni e sei mesi di prigione per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuto nel 2013.

Streaming e tv

Dove vedere Gioco sporco – I misteri dello sport in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 22 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.