Grande Fratello Vip, il video hard di Edoardo e Antonella: “Volgari come nessuno”

Dopo alcuni momenti di tensione, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno fatto pace. E si è visto, anzi l’hanno visto tutti. Anche nel loro riavvicinamento infatti non sono mancate le polemiche.

Nella casa, la coppia si è resa protagonista di un momento molto intimo e focoso, definito da tutti sul web come “imbarazzante”. Incuranti degli occhi indiscreti delle telecamere del Grande Fratello Vip, Edoardo e Antonella si trovavano in camera di lui a parlare. Antonella allora ha deciso di mettersi a cavalcioni su Edoardo e quest’ultimo ha cominciato a toccarle il sedere anche da sotto l’abito.

Una scena decisamente hard interrotta dalla stessa influencer che lo ha fermato dicendo: “Mi rompi le calze”. Ma il volto di Forum, visibilmente eccitato eccitato, ha esclamato: “Che fi*** che sei”.

La Fiordelisi ha spostato poi la conversazione su altro chiedendole di raggiungerla in cucina, ma Donnamaria non ha gradito e ha risposto: “No, resto qui. Mi riposo un po’, non mi va di fare la torta”.

Il video circolato sl web non è stato gradito da fan e meno fan. Molti hanno fatto riferimento al padre di Antonella: “Ma il padre non mette like a questo video?”.

E ancora: “Incommentabili entrambi, queste cose potrebbero farle sotto le coperte”, ha aggiunto un altro spettatore. “Sinceramente a me fanno schifo”, ha sbottato un altro. “Non riescono a stare lontani solo per questo”, l’osservazione di uno. E ancora: “Senza dignità, zero senso del pudore”; “Ma che vergogna”; “Volgari come nessuno”.