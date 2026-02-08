Icona app
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 20:21
Home » Spettacoli » TV
TV

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 8 febbraio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 febbraio 2026

Questa sera, domenica 8 febbraio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 febbraio 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera nel nuovo appuntamento con Fuori dal coro, condotto in prima serata su Rete 4 da Mario Giordano, ampio spazio agli scontri nelle piazze di Torino e Milano e alle nuove realtà antagoniste che, in occasione della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi, hanno occupato il Palasharp.

A seguire, un reportage dall’Olanda, Paese in cui è stato condotto un esperimento per verificare le possibilità di integrazione tra giovani immigrati e autoctoni.
Infine, il caso di Ivano Michetti, Cugino di Campagna che da tempo denuncia l’occupazione coatta di una propria casa. Nonostante le ripetute denunce e una sentenza di sfratto, Samya, l’abusiva di origini tunisine, minaccia di non andarsene mai.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 8 febbraio 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca