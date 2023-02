Funerali Maurizio Costanzo streaming e diretta tv: dove vederli live

Oggi, lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 15 alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo in Roma si terranno i funerali solenni di Maurizio Costanzo, il grande giornalista e conduttore morto venerdì all’età di 84 anni. Centinaia di persone gli hanno reso omaggio in questi giorni alla camera ardente allestita in Campidoglio. Moltissimi personaggi dello spettacolo e gente comune gli renderà un ultimo saluto oggi in occasione del funerale. Ma dove vedere i funerali di Maurizio Costanzo in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire il funerale di Maurizio Costanzo in diretta tv oggi, 27 febbraio, alle ore 15 su Rai 1, all’interno della trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone. Il programma, in onda dalle 14, si collegherà in diretta per seguire le esequie e raccoglierà tramite i suoi inviati il ricordo dei tanti personaggi noti presenti ai funerali.

La diretta tv dei funerali di Costanzo è garantita anche da Canale 5 che ha approntato uno speciale di Verissimo, in collaborazione con il Tg5, dal titolo Ciao Maurizio, e in onda dalle 14. Dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà in diretta i funerali solenni di Maurizio Costanzo. Lo speciale avrà in collegamento da Roma gli inviati Dario Maltese e Susanna Galeazzi e ospiti in studio a Milano Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli. Non mancheranno poi collegamenti in diretta sulle reti all news come Rai News 24, Sky Tg24 e TgCom24. Anche i programmi di La7 del pomeriggio non mancheranno di collegarsi con i funerali di Costanzo.

Funerali Maurizio Costanzo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite le varie piattaforme gratuite come RaiPlay, MediasetPlay, il sito di SkyTg24 e Sky Go. Su TPI vi proporremo una diretta testuale con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, per documentare minuto per minuto l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, una delle figure più importanti del giornalismo, della cultura e della televisione italiana.

Cause morte

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e in streaming i funerali di Maurizio Costanzo, ma quali sono state le cause della morte del giornalista? Non ci si aspettava un peggioramento così repentino delle sue condizioni di salute. Da un paio di settimane il grande giornalista era ricoverato alla clinica Paideia di Roma.

Si era sottoposto ad un intervento dal quale sembrava essersi perfettamente ripreso. In particolare da come è emerso si era operato al colon per alcuni polipi. Poi però il decorso post-intervento ha fatto emergere i primi problemi: le difese immunitarie del giornalista si erano abbassate, facendo insorgere varie infezioni, compresa una renale.

Il conduttore 84enne, che soffriva di cuore, si era aggravato negli ultimi giorni. Erano poi sopraggiunti problemi respiratori, fino a degenerare in una broncopolmonite. “Si era ripreso dopo l’intervento, stava molto meglio, in gran forma, era lo stesso Costanzo di sempre, lucido, con la mente perfettamente a posto, ironico, pieno di idee, non c’era alcun sentore che potesse finire così”, ha raccontato l’avvocato Giorgio Assumma, amico di una vita, tra i pochi ammessi nella stanza del giornalista, insieme alla moglie Maria De Filippi e ai figli.