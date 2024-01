Free – Liberi: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Free – Liberi è il film in onda questa sera, 3 gennaio 2024, su Rai 3 in prima visione dalle 21.20. Una pellicola del 2020, diretta da Fabrizio Maria Cortese, con Sandra Milo e Ivano Marescotti. La storia di cinque anziani tutti ospitati in una casa di riposo. Le loro giornate trascorrono monotone annoiati e delusi dai propri familiari che non vedono mai e dai quali non ricevono affetto. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Il film racconta la storia di cinque anziani romani, tutti ospiti nella stessa casa di riposo. Trascorrono le loro giornate tutte nello stesso modo, annoiati dalla routine e delusi dai familiari, che non vedono spesso e da cui non ricevono affetto. Un giorno decidono di intraprendere una fuga per viaggiare fino in Puglia e raggiungere Salerno. Quest’avventura ha inizio, quando una di loro, Mirna (Sandra Milo), donna di origine serba, giunta in Italia per sfuggire alla violenza delle guerre jugoslave, decide di ricongiungersi con il suo vecchio amore. L’uomo di nome Dragomir (Antonio Catania) è ricercato dalle forze dell’ordine e dato ormai per morto da diverso tempo. In realtà, Mirna sa che il suo amato è ben nascosto nel Salento, dove vive da oltre dieci anni.

I quattro compagni di vecchiaia, l’ex trader Rocco (Ivano Marescotti), suo fratello Luchino (Enzo Salvi), un cuoco maniacale, l’ex capitano Antonio (Babak Karimi) e la cantante cardiopatica Erica (Corinne Clery) decidono di aiutare la loro amica nella sua avventura amorosa e si uniscono a lei in questo viaggio on the road. I cinque sono convinti che l’incontro con Dragomir darà una svolta alle loro vite, ma riusciranno gli arzilli anziani nell’impresa?

Free – Liberi: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Sandra Milo, Ivano Marescotti, Enzo Salvi, Corinne Clery, Babak Karimi, Antonio Catania, Marco Marzocca, Sergio Friscia, Tullio Solenghi, Shalana Santana, Michele Venitucci, Paolo De Vita, Martina Palmitesta, Erika Blanc. Vediamo gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sandra Milo: Mirna

Ivano Marescotti: Rocco

Enzo Salvi: Paolo Luchini

Corinne Clery: Erica

Babak Karimi: Antonio

Antonio Catania: Dragomir

Marco Marzocca:

Sergio Friscia:

Tullio Solenghi:

Shalana Santana: Paola

Michele Venitucci: Donato

Martina Palmitesta:

Erika Blanc:

Stefano Scarfini:

Paolo De Vita:

Streaming e tv

Dove vedere Free – Liberi in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 dalle ore 21.20 di oggi, 3 gennaio 2024. Anche in streaming e on demand su Rai Play.