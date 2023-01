Fosca Innocenti 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Fosca Innocenti 2, la seconda stagione della fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca e diretta da Giulio Manfredonia. In tutto andranno in onda quattro puntate per quattro venerdì sera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Grandi preoccupazioni per Fosca: a causa di un malinteso Cosimo si è chiuso nel silenzio, mentre la sua migliore amica Ginevra è stata quasi uccisa da un colpo di arma da fuoco. Chi poteva avere un movente per tentare di ucciderla? Forse suo marito Guido? Oppure Duccio, il figlio avuto da Guido nel suo precedente matrimonio? Il ragazzo, arrivato da poco ad Arezzo, sembra però introvabile… Tra un’indagine e l’altra, tutta la squadra del vicequestore è alle prese con schermaglie amorose: la fidanzata di Pino di sorpresa arriva ad Arezzo, Giulia non riesce a dimenticare Greta, e Rosa comincia ad essere attratta seriamente da Josè. Nel frattempo, la banca non si mostra disponibile a concedere un prestito a Fosca, e Lapo sembra sempre più deciso a vendere il casale. Fosca, superando l’orgoglio, tenta di fare un altro passo verso Cosimo. I due innamorati si ritroveranno nel loro amore? Riusciranno ad affrontare i contraccolpi di ciò che sta per accadere?

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Fosca Innocenti 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Innanzitutto ritroveremo Vanessa Incontrada nei panni della protagonista Fosca; al contempo è altrettanto scontata la presenza di Francesco Arca, che torna nel ruolo di Cosimo. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Incontrada: Fosca Innocenti

Francesco Arca: Cosimo

Desirée Noferini: Giulia De Falco

Cecilia Dazzi: Rosa Lulli

Francesco Leone: Pino Ricci

Giorgia Trasselli: Bice

Claudio Bigagli: Dottor Fontana

Maria Malandrucco: Susy

Irene Ferri: Giuliana Perego

Streaming e tv

Dove vedere Fosca Innocenti 2 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.