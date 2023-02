Fosca Innocenti 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Stasera, venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata del Fosca Innocenti 2, la seconda stagione della fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca e diretta da Giulio Manfredonia. In tutto andranno in onda quattro puntate per quattro venerdì sera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella quarta e ultima puntata vedremo Fosca indagare su un deposito di profumi e, nel frattempo, affrontare al fianco di Cosimo la sfida per mantenere il casale. Successivamente, scopriremo come finiranno le cose. Fosca Innocenti indagherà sull’assassinio di un giovane profumiere, avvenuto durante un concorso. I sospetti si orientano subito su chi covava da tempo gelosie e invidie nei suoi confronti. Si sveleranno relazioni false e tossiche, inoltre il padre adottivo della vittima sembra nascondere qualcosa. Per il casale, Lapo, ex fidanzato di Fosca, è riuscito a mettere le mani su alcuni documenti che assegnerebbero l’edificio a lui. L’ultima puntata chiarirà questi aspetti.

Fosca Innocenti 2: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Innanzitutto ritroveremo Vanessa Incontrada nei panni della protagonista Fosca; al contempo è altrettanto scontata la presenza di Francesco Arca, che torna nel ruolo di Cosimo. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Incontrada: Fosca Innocenti

Francesco Arca: Cosimo

Desirée Noferini: Giulia De Falco

Cecilia Dazzi: Rosa Lulli

Francesco Leone: Pino Ricci

Giorgia Trasselli: Bice

Claudio Bigagli: Dottor Fontana

Maria Malandrucco: Susy

Irene Ferri: Giuliana Perego

Streaming e tv

Dove vedere Fosca Innocenti 2 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.