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Force of Nature – Oltre l’inganno: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Force of Nature – Oltre l’inganno: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Force of Nature – Oltre l’inganno, film thriller del 2024 diretto da Robert Connolly con Eric Bana, Anna Torv, Deborra-Lee Furness, Robin McLeavy, Sisi Stringer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cinque donne partono per un’escursione di teambuilding sulle montagne boscose dell’Australia meridionale, ma ne tornano solo quattro. Manca Alice, un’informatrice in incognito, a cui l’agente federale Aaron Falk ha affidato il compito di recuperare dati che comprovino gli affari illeciti della compagnia che organizza l’escursione. Dai racconti delle colleghe di Alice emerge il quadro di un’antipatia del gruppo verso di lei, in cui ognuna aveva una buona ragione per levarsi Alice di torno. Ma le versioni sono discordanti: Falk riunisce tutte le superstiti per far luce sulla verità e riuscire a trovare Alice prima che sia troppo tardi.

Force of Nature – Oltre l’inganno: il cast

Abbiamo visto la trama di Force of Nature – Oltre l’inganno, ma qual è il cast del film? Tra gli attori principali troviamo: Eric Bana, Anna Torv, Deborra-Lee Furness, Robin McLeavy e Sisi Stringer.

Streaming e tv

Dove vedere Force of Nature – Oltre l’inganno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 16 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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