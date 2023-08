Flashdance: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, 7 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Flashdance, film statunitense del 1983 diretto da Adrian Lyne. La pellicola, scritta da Thomas Hedley e Joe Eszterhas, lanciò la protagonista Jennifer Beals, all’epoca ventenne, e fece conoscere al grande pubblico il regista britannico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La diciottenne Alex Owens lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare all’Accademia di Danza di Pittsburgh. Si allena senza sosta, ma quando si reca alla scuola per partecipare ad un’audizione, si fa prendere dallo scoraggiamento e rinuncia. Una notte nel locale dove si esibisce incontra Nick Hurley, suo capo in fabbrica. I due si piacciono, ma Alex non ritiene corretto iniziare una relazione col proprio capo.

Nei giorni successivi un equivoco personaggio, Carlos, cerca di convincere Alex e la sua amica Jeanie ad andare a lavorare nel suo strip club. Le ragazze rifiutano, ma solo l’intervento di Nick farà desistere Carlos, ormai passato alle minacce. Così Alex inizia a frequentare Nick e di lì a breve i due si trovano legati in un’appassionata storia d’amore.

Nel frattempo, Alex apprende di essere stata ammessa a un’audizione dell’Accademia di Danza; ma questo grazie a una raccomandazione di Nick. Tra mille dubbi si presenta al provino. E anche se l’emozione le fa sbagliare il primo passo, con coraggio ricomincia e si lancia nella sua trascinante coreografia: un perfetto insieme di danza classica, moderna e breakdance, che le permette di conseguire l’ammissione.

Flashdance: il cast

Abbiamo visto la trama di Flashdance, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Beals: Alexandra Owens

Michael Nouri: Nick Hurley

Lilia Skala: Hanna Long

Sunny Johnson: Jeanie Szabo

Kyle T. Heffner: Richie

Lee Ving: Johnny C.

Malcolm Danare: Cecil

Cynthia Rhodes: Tina Tech

Philip Bruns: Frank Szabo

Micole Mercurio: Rosemary Szabo

Ron Karabatsos: Jake Mawby

Belinda Bauer: Katie Hurley

Streaming e tv

Dove vedere Flashdance in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.