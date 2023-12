Farwest: il nuovo programma di Salvo Sottile su Rai 3. Le anticipazioni e gli ospiti di oggi

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 4 dicembre 2023.

Anticipazioni

Un’ampia inchiesta che svela scenari inediti sul Mostro di Firenze sarà al centro della seconda puntata di “Farwest”. Seguiranno un’indagine sui possibili finanziatori occulti di Hamas in Italia e un viaggio nel mondo dei ladri degli orologi di lusso, nuova merce di scambio di feroci criminali. Il nuovo programma di Salvo Sottile è un viaggio attraverso i Far West d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagneranno il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. Sottile, insieme alla sua squadra di giovani inviati, darà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.