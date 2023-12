Farwest: il nuovo programma di Salvo Sottile su Rai 3. Le anticipazioni e gli ospiti di oggi

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 11 dicembre 2023.

Anticipazioni

L’agenda rossa di Paolo Borsellino e la seconda parte dell’inchiesta sui presunti legami tra l’imprenditoria del Nord e la mafia siciliana sono al centro della terza puntata di “Farwest”. A seguire, i servizi sullo scandalo che ha travolto il Comune di Santa Marinella e un viaggio nei centri non autorizzati che effettuano ritocchi e interventi di medicina estetica. Il nuovo programma di Salvo Sottile è un viaggio attraverso i Far West d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagnano il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. Sottile, insieme alla sua squadra di giovani inviati, darà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.