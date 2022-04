Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 1 aprile 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse (Demain tout commence), film del 2016 diretto da Hugo Gélin. È un remake del film messicano Instructions Not Included (2013) di Eugenio Derbez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Samuel vive solo in un paese del Sud della Francia. La sua è una vita senza regole o vincoli, fatta solo di divertimento con gli amici e di avventure amorose. La sua quotidianità viene sconvolta dall’arrivo di Kristin, una delle sue ex-amanti, che improvvisamente si presenta dopo molto tempo e gli lascia in custodia una bambina (Gloria), dichiarando che si tratti di sua figlia. Samuel, non sentendosi ancora pronto per fare il padre, decide di partire per Londra con lo scopo di ritrovare Kristin e restituirle la bambina. Non riuscendo a rintracciare la donna, decide di tenere la bambina con sé, facendosi aiutare dal nuovo amico Bernie, un agente televisivo omosessuale. Passano così otto anni in cui padre e figlia diventano sempre più affiatati, inseparabili e felici. Samuel, che nel frattempo, grazie a Bernie, si è fatto una notevole fama come stuntman, impara ad essere padre e adatta la sua vita alle nuove esigenze di Gloria, senza però mai imparare l’inglese. Si scopre che una grave malattia sta per portare via uno dei due. Alla notizia, Samuel sente di doversi preparare, ma è anche determinato a fare in modo che Gloria non lo sappia. Un giorno Kristin si ripresenta nuovamente nelle loro vite, determinata a riavere sua figlia. Cercando di avere l’affidamento della bambina, la donna dà inizio a una battaglia legale che vede inizialmente Samuel come vincitore, finché Kristin non effettua un test di paternità, che rivela come Samuel non sia il padre biologico di Gloria e che quindi è privo di qualsiasi diritto di affidamento. Dopo questa scoperta Kristin va a casa di Samuel con la polizia, ma quest’ultimo scappa dal terrazzo con Gloria, fuggendo tra i tetti. Bernie, giunto sul posto, ha una breve ma accesa discussione con Kristin, in cui le rivela che Gloria è affetta da una malattia che la porterà presto alla morte.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Omar Sy: Samuel

Gloria Colston: Gloria

Clémence Poésy: Kristin

Antoine Bertrand: Bernie

Ashley Walters: Lowell

Clémentine Célarié: Samantha

Anna Cottis: miss Appleton

Raphael Von Blumenthal: Tom

Streaming e diretta tv

Dove vedere Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 aprile 2022 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.