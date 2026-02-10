Fallout 2 nasconde già la trama della stagione 3: gli indizi clamorosi che (forse) ti sono sfuggiti

La seconda stagione di Fallout ha ottenuto un clamoroso successo e si sta già pensando alle prossime puntate.

Dopo l’ottimo riscontro del pubblico, c’era sicuramente il rischio di avere una trama “noiosa” e a tratti prevedibile, ma in realtà così non è stato. La serie Prime Video ha infatti alzato ancor di più l’asticella e ha esplorando un mondo inaspettato, dimostrando ancora una volta di avere una visione ben chiara e netta sul lungo periodo. Si tratta sicuramente di un universo narrativo che si discosta da tutti gli altri prodotti di questo periodo.

Il dettaglio su Fallout che è sfuggito

Non sono sicuramente mancati i materiali più iconici, cioè quelli che riguardano New Vegas, i Deathclaw, Robert House. Una stagione che è adatta anche per coloro che non hanno mai esplorato questo stile, soprattutto grazie alla tecnologia usata e a tutti i segreti che sono nascosti all’interno della trama. Il punto di svolta è però il finale, dato che la famiglia di Howard Cooper non è dove lui credeva. Questa scoperta va a ribaltare completamente la storia ma soprattutto apre la strada verso il Colorado.

La seconda stagione è quindi ambientata a New Vegas, come viene suggerito chiaramente dall’ultima inquadratura della prima stagione. Hank MacLean è diretto proprio lì, e la trama segue il viaggio di Lucy e del Ghoul che si sono messi sulle sue tracce: lei in cerca di verità e vendetta, lui con la speranza di ritrovare finalmente la sua famiglia tra i vertici della Vault-Tec che potrebbero essere ancora ibernati.

In parallelo si vede invece Maximus alle prese con il suo nuovo ruolo di “eroe” riluttante all’interno di una Confraternita d’Acciaio diventata immensamente più potente grazie al controllo della fusione fredda. Mentre la superficie si prepara a nuovi conflitti per l’energia, i flashback di Cooper Howard continuano a svelare enormi segreti. Le storie di Lucy e Norm vanno quindi di pari passo, ma mostrano soprattutto un mondo in cui nessun rifugio è sicuro e in cui ogni scelta può avere delle grandi conseguenze. Verso il Colorado possono esserci delle grandi deviazioni, ma anche incontri pericolosi e verità scomode. La terza stagione può quindi diventare il vero cuore della saga. Ancora non si sa nulla sulle nuove puntate dell’iconica serie Prime, ma di certo le aspettative sono molto alte. Ci si aspetta infatti che non si parlerà più solo di sopravvivere nel wasteland, ma anche di decidere chi avrà il diritto di governarlo.