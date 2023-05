Esterno notte: il cast (completo) della serie tv. Attori e personaggi

Qual è il cast (attori) completo di Esterno notte, la serie tv diretta da Marco Bellocchio in onda su Rai 3 in relplica il 12 e 13 maggio 2023, in occasione dell’anniversario del ritrovamento del corpo del leader della DC? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabrizio Gifuni: Aldo Moro

Margherita Buy: Eleonora Moro

Eva Cela: Agnese Moro

Toni Servillo: Papa Paolo VI

Fausto Russo Alesi: Francesco Cossiga

Daniela Marra: Adriana Faranda

Gabriel Montesi: Valerio Morucci

Davide Mancini: Mario Moretti

Emmanuele Aita: Lanfranco Pace

Paolo Pierobon: Cesare Curioni

Fabrizio Contri: Giulio Andreotti

Pier Giorgio Bellocchio: Domenico Spinella

Jacopo Cullin: Luigi Zanda

Antonio Piovanelli: Don Pasquale Macchi

Bruno Cariello: Prete Santa Chiara

Gigio Alberti: Benigno Zaccagnini

Miguel Gotor: giudice

Luca Lazzareschi: Franco Ferracuti

Trama (storia vera)

Abbiamo visto il cast (attori) di Esterno notte, ma qual è la trama (storia vera) della serie tv? Il 16 marzo 1978, giorno in cui il nuovo governo guidato da Giulio Andreotti stava per essere presentato in Parlamento per ottenere la fiducia, l’auto di Aldo Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, fu intercettata e bloccata in via Mario Fani a Roma da un nucleo armato delle Brigate Rosse. La serie tv torna su quelle drammatiche pagine della nostra storia con un nuovo originale sguardo: “Ho voluto stavolta farne una serie – ha detto il regista – per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico. Esterno notte perché stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”.