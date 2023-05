Esterno notte: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata e ultima puntata su Rai 3 13 maggio 2023

Stasera, sabato 13 maggio 2023, su Rai 3 alle ore 21,20 va in onda in replica la seconda e ultima puntata di Esterno notte, la serie evento diretta da Marco Bellocchio che racconta i tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. In tutto due puntate tutte in onda in prima serata tv. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, la trama, le anticipazioni e il cast.

Trama (storia vera), anticipazioni

Nella seconda puntata, anche Papa Paolo VI, conoscente e amico della sua famiglia, segue a distanza la vicenda, mentre rinuncia – a causa del suo stato di salute – alla Via Crucis. L’attenzione è rivolta poi ad Adriana Faranda, con Bruno Seghetti e Raffaele Fiori componente della “colonna romana” delle BR. La donna inizierà ad essere sovrastata da dubbi, ma tornare sui propri passi sembra decisamente complicato.

Il settimo episodio è incentrato prevalentemente sulla figura di Eleonora Moro, moglie di Aldo. Il suo percorso prevede incontri con vari uomini – da Zaccagnini (segretario della DC) a Cossiga, da Papa Paolo VI al giornalista Guerzoni – ma rimane, per lei e i suoi figli, un dolore privato che la pubblica piazza non può lenire.

L’ottavo episodio, quello che chiude la serie, si svolge prevalentemente durante gli ultimi giorni di vita di Aldo Moro. Dopo 55 giorni di prigionia le Brigate Rosse decisero di ucciderlo. Fatto salire su una Renault 4 rossa lo fecero distendere nel portabagagli e, coperto, fu ucciso da dodici proiettili. L’auto fu ritrovata il 9 maggio in via Caetani (Roma).

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda e ultima puntata di Esterno notte, ma qual è il cast della serie evento in onda su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: