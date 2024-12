Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 5 dicembre su Canale 5

Questa sera, giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Hakan si presenta a Casa Soydere senza preavviso, e Fehime ed Huseyin lo accolgono con gioia. Zeynep, al contrario, è fredda con lui, poi gli spiega di non volerlo prendere in giro: la verità è che lei non riesce a dimenticare Emir. In un secondo momento, Tarik si sente in colpa, e vorrebbe che Kemal lo ripudiasse così da poter tornare a guardare Nihan negli occhi: l’ingegnere, però, non intende voltargli le spalle. Dopodiché, Leyla spiega al Soydere che ha scoperto che c’è qualche anomalia nell’aumento dei profitti della Kozcuoglu Holding, e che probabilmente questo strano aumento è da rintracciare nella collaborazione con una miniera di carbone. Con l’aiuto di un vecchio amico, Niyazi, il protagonista viene a sapere che Emir ha aperto una miniera illegale da cui ha tratto molti profitti; in fin dei conti, in questo momento a capo dell’azienda c’è Nihan. In seguito, Kemal smaschera Emir e gli dice di essere pronto a denunciarlo, però quest’ultimo ha un asso nella manica. Intanto, Nihan va a far visita a Tarik in carcere. Lui le racconta tutta la verità, e le chiede di restare al fianco dell’amato. Allora, lei acquista una casa per loro e per la piccola Deniz.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.