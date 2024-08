Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata speciale in onda il 30 agosto su Canale 5

Questa sera, 30 agosto 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata speciale di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Questa sera, 30 agosto, vengono trasmessi due episodi a partire dalle 21.20, che consistono nel gran finale della prima stagione e a seguire la messa in onda del primo episodio della seconda stagione. Nel primo episodio di stasera vediamo che Kemal, scoperta la verità del rapporto tra Emir e Zeynep, parla con la sorella e subito dopo decide di affrontare Emir. Ma Kemal non sa che l’uomo ha ricattato Tufan per fargli uccidere Kemal. Nel frattempo Tarik sta per sposare Banu. Galip, convinto che Asu sia sua figlia, rintraccia Hakki per scoprire la verità. Ozan riceve delle foto riguardo alla moglie che lo mandano su tutte le furie.

Nel secondo appuntamento in prima serata (avvio della seconda stagione) vediamo che Emir è in fin di vita e viene operato. Nihan in stato confusionale va in ospedale da Ozan e prova a farlo uscire chiedendo aiuto alla madre. Kemal viene portato in tribunale, l’arrivo di Nihan cambia il corso degli eventi rivelando la vera natura dei rapporti tra Kemal ed Emir. Leyla prova a convincere Nihan a ritirare la sua testimonianza ma si scontra con il dolore della donna, convinta che Kemal sia il vero responsabile delle tragedie che l’hanno colpita. Zeynep scopre che suo fratello Kemal è stato condotto in carcere. Mentre, in preda al panico, cerca di allontanarsi da Istanbul, viene colta da violenti dolori.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 30 agosto 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.