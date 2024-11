Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 28 novembre su Canale 5

Questa sera, venerdì 28 novembre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Yigit, Ayhan e Zehir, che non hanno mai smesso di cercare Kemal, intercettando una telefonata di Emir, capiscono che si sta recando da lui e corrono in soccorso del loro amico. Mercan comincia a sospettare che Emir sia responsabile della sparizione di Kemal quando scopre che le sta mentendo spudoratamente. Nihan, per tentare di salvare la vita di Kemal, chiede aiuto a Müjgan. La supplica di convincere Emir a rinunciare al suo piano sanguinario.

Kemal è tenuto prigioniero da un uomo di Emir, ma i suoi amici si sono già mobilitati per trovarlo e portarlo in salvo. Zehir e Ayhan vengono infatti aiutati da Nihan per liberare l’uomo ma, quando arrivano sul posto, scoprono che Kemal è già scappato. Nihan lo incontra per strada e lo riporta a casa. Qui nota che l’uomo ha diverse ferite, in particolare una sul collo, come un’irritazione. A questo punto Kemal ricorda di aver sentito una puntura proprio in quel punto prima di perdere i sensi e ne deduce di essere stato drogato. Nihan ha un’illuminazione: se Kemal dimostrasse, grazie a un’analisi del sangue, che non era cosciente al momento dell’omicidio, le accuse contro di lui cadrebbero. C’è un solo grande ostacolo: se Kemal si presentasse in un qualsiasi ospedale, la polizia ci metterebbe pochi minuti a trovarlo e ad arrestarlo per l’assassinio di Asu. Intanto, Emir scopre che Ali è in possesso di alcune informazioni riguardo alla morte di Asu.

Kemal, ancora ricercato dalla polizia, è alla ricerca di Tufan e Asu attraverso Ayhan, che riesce a risalire all’indirizzo di una casa affittata in un’agenzia sotto falso nome. Allo stesso tempo Emir, su cui fa pressione Mujgan per rivedere la figlia Asu, è sul punto di individuare il nascondiglio grazie ad Ali che, sequestrato degli uomini di Emir, è costretto a dare appuntamento a Tufan in un parco giochi.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, giovedì 28 novembre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.