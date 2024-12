Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 19 dicembre su Canale 5

Questa sera, giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Kemal si presenta a casa di Emir perché sa che Nihan è tenuta prigioniera. Emir lo minaccia con una pistola senza però avere il coraggio di sparargli. Arriva la polizia, chiamata da Kemal, ma Emir afferma che sua moglie non è in casa. Anche se Kemal chiede ai poliziotti di verificare le parole di Emir, loro non possono entrare in casa perché non hanno un mandato di perquisizione. Kemal viene arrestato per violazione di proprietà privata. Resterà in cella solo un giorno e appena uscito deciderà di organizzare un piano per liberare Nihan. Nel frattempo, per minare le sicurezze di Emir, dovute secondo lui soltanto ai suoi mezzi finanziari, va a parlare con le banche. Le sue parole convincono i direttori di due banche a revocare fidi e prestiti ottenuti dalla Koczuoglu Holding. Emir dovrà pagare una grossa cifra alle banche e metterà in atto una delle sue perfide soluzioni. Il piano organizzato da Kemal, Ayahn, Zehir e i loro uomini, prevede di liberare Nihan e Deniz con uno stratagemma.

Kemal, per liberare Nihan dal nascondiglio in cui Emir l’ha rinchiusa, architetta un piano astuto per allontanare l’uomo dalla sua amata. Emir cade nella trappola e, mentre si allontana, un drone pilotato da Yigit consegna a Nihan una maschera antigas da indossare, mentre gli uomini di Ayhan addormentano i scagnozzi di Emir rimasti a guardia. Kemal, Ayhan e Zehir rintracciano il nascondiglio di Halil e cercano di estorcergli informazioni, ma senza successo: Halil non sembra avere ciò che cercano. Zeynep sorprende Emir in un momento di dolcezza con Deniz e, commossa, cerca di fargli capire che non potrà mai essere il padre della bambina, ma può realizzare il suo desiderio di paternità con il loro figlio. Gli chiede di lasciare in pace Nihan e Kemal, ma Emir non ascolta: non ha intenzione di rinunciare a Nihan, nemmeno con la morte. Nihan arriva all’assemblea del consiglio di amministrazione giusto in tempo per fermare l’operazione di Emir.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.