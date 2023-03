Elvis: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Elivs è il film in prima visione in onda questa sera, lunedì 13 marzo 2023, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. La pellicola narra la vita del celebre Elvis Presley ed il suo complicato rapporto con il manager Colonnello Tom Parker, dall’ascesa alla fama mondiale, passando per la relazione con la moglie Priscilla. La regia è di Baz Luhrmann. Il film ha ricevuto otto candidature ai premi Oscar 2023. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Elvis.

Trama

Il film racconta la vita del Re del Rock and Roll, Elvis Presley (Austin Butler), mostrando la sua ascesa e il suo successo, che gli hanno permesso di diventare una delle icone del panorama culturale americano, spazzando via anche parte dell’innocenza del tempo. Di particolare rilevanza sarà il rapporto con il suo manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks), con il quale Elvis intreccerà un sodalizio artistico della durata di circa vent’anni.

Il film si concentra proprio su questo rapporto complesso, a partire dall’ascesa della prima rockstar della storia fino al raggiungimento della fama mondiale, fino a quel momento mai toccata da nessun’altra star con così tanta veemenza. Il tutto mentre l’America vive uno sconvolgimento socio-culturale, che la porterà a grandi cambiamenti. Nel cast troviamo anche Olivia DeJonge che interpreta Priscilla Presley, la moglie di Elvis con cui il divo è convolato a nozze nel 1967 e, nonostante le tante relazione attribuitigli, l’unica donna che il Re abbia sposato.

Elvis: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? La pellicola vede protagonisti Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge, Luke Bracey, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel, Kodi Smit-McPhee, Dacre Montgomery, Leon Ford, Kate Mulvany, Jay Chaydon, Charles Grounds, Josh McConville. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Austin Butler: Elvis Presley

Chaydon Jay: Elvis Presley bambino

Tom Hanks: Colonnello Tom Parker

Helen Thomson: Gladys Presley

Richard Roxburgh: Vernon Presley

Olivia DeJonge: Priscilla Presley

Luke Bracey: Jerry Schilling

Natasha Bassett: Dixie Locke

David Wenham: Hank Snow

Kelvin Harrison Jr.: B.B. King

Xavier Samuel: Scotty Moore

Kodi Smit-McPhee: Jimmie Rodgers Snow

Leon Ford: Tom Diskin

Kate Mulvany: Marion Keisker

Josh McConville: Sam Phillips

Dacre Montgomery: Steve Binder

Streaming e tv

Dove vedere Elvis in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 marzo 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.