È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 14 gennaio 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 14 gennaio 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 14 gennaio 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 gennaio 2025

Dopo la pubblicazione dei video relativi alle fasi più concitate dell’inseguimento che ha portato alla tragica morte di Ramy, non si placano le polemiche sulla ricostruzione esatta dei fatti di quella notte e sulle frasi di alcuni carabinieri. Nonostante l’appello della famiglia di Ramy a non fare del loro dolore un pretesto per la violenza, scene di guerriglia urbana hanno caratterizzato i cortei che si sono tenuti a Roma, Milano e Bologna per ricordare il diciannovenne e chiedere giustizia. Nella Capitale ci sono una trentina di persone già identificate a cui potrebbe essere contestato il reato di devastazione. Intanto anche in Italia è emergenza casa: il boom di turismo e l’invasione di bed and breakfast rendono sempre più complesso trovare un’abitazione in affitto a cifre accessibili. Come fronteggiare questo fenomeno? Perché non recuperare le molte case popolari abbandonate da anni?

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 14 gennaio 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.