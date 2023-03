Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 marzo 2023

Questa sera, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio sarà dedicato alle decisioni prese sul dossier migranti nel Consiglio dei Ministri, simbolicamente svolto a Cutro, luogo del tragico naufragio dei giorni scorsi. Un approfondimento anche sulle polemiche relative ai soccorsi, che hanno coinvolto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Governo.

Nel corso della puntata, una pagina sarà dedicata al tema sicurezza nelle città dopo l’ultimo caso di violenza a Milano, dove un 23enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con un precedente per furto, ha rapinato e ferito sei passanti nei pressi della Stazione Centrale. Inoltre, un focus su come cambierà il reddito di cittadinanza: ci sarà una vera svolta? Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio di questa sera: Riccardo Molinari, Ettore Licheri, Davide Faraone, Nico Stumpo, Michele Usuelli, Matteo Perego, Matteo Ricci e Alessandro Morelli.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 9 marzo 2023 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.