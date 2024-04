Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 aprile 2024

Questa sera, domenica 7 aprile 2024, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata, Paolo Del Debbio intervista il presidente del Senato Ignazio La Russa in merito alla più recente cronaca politica e ai fatti di attualità che scuotono il Paese. A seguire, un’analisi del caso di Bari, le cui implicazioni politiche stanno agitando il dibattito fra maggioranza e opposizioni. Infine, la scuola, nel tentativo di capire come conciliare le esigenze della didattica con le necessità degli alunni stranieri, garantendo loro accoglienza e integrazione senza nulla togliere ai compagni. Tra gli ospiti, Giovanni Toti, Simona Malpezzi, Lorenzo Pacini, Maurizio Gasparri e Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 7 aprile 2024 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.