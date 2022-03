Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 31 marz0 2022

Questa sera, giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’evoluzione della guerra tra Ucraina e Russia, i primi spiragli di pace e un’analisi sulle reali intenzioni di Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e Joe Biden nel conflitto. Focus, inoltre, sulle ipotesi di una guerra nucleare e dell’allargamento dei territori in lotta che sta spingendo molti Paesi, come l’Italia, a valutare l’aumento dei costi della spesa militare nonostante le molte obiezioni dei pacifisti anche all’interno del nostro Parlamento. Tanti gli ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della serata, tra cui Elisabetta Gualmini e Giorgio Cremaschi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 31 marzo 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.