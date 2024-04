Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 aprile 2024

Questa sera, domenica 14 aprile 2024, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma di Paolo Del Debbio darà oggi ampio spazio alla crisi in corso in Medio Oriente dopo l’attacco dell’Iran contro Israele e ai possibili effetti dell’escalation sull’Italia e sull’Europa. Quindi si concentrerà ancora una volta sulle inchieste in corso a Bari e Torino, che vedono coinvolti esponenti del Partito democratico e di altri movimenti dell’opposizione e stanno alimentando la polemica politica. Infine approfondirà la nuova direttiva europea per le Case Green approvata a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo, con il voto contrario dell’Italia e dell’Ungheria. Tra gli ospiti previsti ci saranno il generale Vincenzo Camporini, le eurodeputate Elisabetta Gualmini e Susanna Ceccardi, il senatore Maurizio Gasparri, il sindaco Carlo Bagnasco, e la consigliera comunale Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 14 aprile 2024 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.