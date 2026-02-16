Dove vedere la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini: cast, trama e curiosità
Su Netflix è disponibile una nuova serie made in Italy con Luca Argentero e Giulia Michelini, e diretta da Matteo Rovere.
Si tratta di una storia che è già stata in grado di travolgere il pubblico con la sua trama avvincente, fatta di tensione e adrenalina. La piattaforma streaming ha rilasciato tutti gli episodi di Motorvalley lo scorso 10 febbraio. Si parla di gare, ma anche di vite impegnate a ritrovare sé stesse. Arturo (Luca Argentero) è una leggenda dei circuiti caduta in disgrazia dopo un incidente drammatico; Elena è una rampolla di una famiglia di scuderie potente, che vuole reclamare il posto che le spetta nell’impero automobilistico dei Dionisi; Blu è invece una ragazza giovane e indomita che ama l’adrenalina.
Il regista Matteo Rovere, dopo il film Veloce come il vento, racconta quindi ancora una volta l’universo delle competizioni, intrecciando le storie dolorose dei vari personaggi con la meccanica del mondo dei motori. Tra una vicenda e l’altra, i protagonisti affrontano i dolori del passato: Arturo deve infatti imparare a fidarsi della sua forza interiore; Elena intende invece affermare la sua identità in un mondo che ancora non conosce la determinazione femminile; Blu rappresenta infine la promessa di una generazione che si dice pronta a rimettere in gioco tutto.