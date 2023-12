Dora e la città perduta: trama, cast e streaming del film

Stasera, 2 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Dora e la città perduta, film del 2019 diretto da James Bobin. La pellicola è l’adattamento cinematografico in live-action, nonché continuazione, della serie animata Dora l’esploratrice della Nickelodeon ed è tra gli altri interpretato da Isabela Moner, Eugenio Derbez, Jeffrey Wahlberg, Temuera Morrison, Michael Peña, Eva Longoria e da Adriana Barraza. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel profondo della giungla peruviana, Dora Marquez, figlia degli esploratori Cole ed Elena, trascorre le sue giornate in avventure con la sua scimmia Boots, suo cugino Diego e gli amici immaginari Zainetto e Mappa, mentre ostacola il ladro volpe Swiper. Quando Dora ha sei anni e Diego sette, quest’ultimo parte per stare con la sua famiglia a Los Angeles, mentre la famiglia di Dora rimane alla ricerca della città nascosta di Inca Parapata.

Dieci anni dopo, i genitori di Dora decifrano la posizione di Parapata e mandano la figlia a Los Angeles mentre viaggiano verso la città perduta. Durante una gita scolastica in un museo, Dora, Diego e gli altri vengono catturati da mercenari che li portano in Perù. Quando atterrano, un uomo di nome Alejandro Gutierrez, che sostiene di essere amico dei genitori di Dora, li aiuta a fuggire. Nel frattempo i mercenari, aiutati da Swiper, rubano la mappa di Dora. Alejandro riferisce che i genitori di quest’ultima sono scomparsi e che i mercenari li stanno cercando nella speranza di entrare in Parapata e rubare i suoi tesori. Dora decide di trovare i suoi genitori con l’aiuto di Alejandro.

Dopo numerosi pericoli, Dora raggiunge i suoi genitori appena fuori dai confini di Parapata, ma Alejandro rivela che lavora per i mercenari e li cattura. Anche gli altri ragazzi vengono catturati, ma Boots li aiuta a fuggire. Con i genitori di Dora ancora prigionieri, i giovani decidono di trovare la strada all’interno di Parapata nella speranza di acquisire tesori da usare per contrattare la liberazione di Elena e Cole.

Dora e la città perduta: il cast

Abbiamo visto la trama di Dora e la città perduta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Isabela Moner: Dora Marquez

Madelyn Miranda: Dora da piccola

Eugenio Derbez: Alejandro Gutierrez

Michael Peña: Cole Marquez

Eva Longoria: Elena Marquez

Jeffrey Wahlberg: Diego Marquez

Malachi Barton: Diego da piccolo

Nicholas Coombe: Randy

Madeleine Madden: Sammy

Temuera Morrison: Powell

Adriana Barraza: Abuelita Valerie

Pia Miller: Zia Mami

Q’orianka Kilcher: Principessa Kawillaka

Streaming e tv

Dove vedere Dora e la città perduta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.