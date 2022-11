Dopo il matrimonio: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Stasera, domenica 27 novembre 2022, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda Dopo il matrimonio (After the Wedding), film del 2019 scritto e diretto da Bart Freundlich. La pellicola, con protagonisti Michelle Williams, Julianne Moore e Billy Crudup, è il remake del film omonimo del 2006 diretto da Susanne Bier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Isabel, co-fondatrice di un orfanotrofio nel sud dell’India, si reca a New York per incontrare Theresa, che sta per vendere la sua compagnia e cerca un’associazione a cui donare. Nonostante sia frustrata di dover allontanarsi così tanto, Isabel accetta la riunione, che avviene il giorno prima del matrimonio della figlia di Theresa, Grace. Theresa ha inoltre due gemelli di otto anni. Al matrimonio, Isabel rimane sorpresa quando scopre che il marito di Theresa è la sua ex fiamma, Oscar. Durante le nozze viene a sapere anche che Grace è in realtà sua figlia, avuta da Oscar, che l’avrebbe dovuta lasciare in adozione ma, dopo che la coppia si è separata, Oscar ha cresciuto Grace da solo, prima di conoscere e sposare Theresa anni dopo. Nonostante neghi di averne sentito parlare, Theresa spinge Isabel a conoscere Grace e ritornare con Oscar, trovando numerose scuse per prolungare la sua permanenza. Aumenta la sua donazione ma la rende dipendente dal fatto che Isabel rimanga a New York.

Dopo il matrimonio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Dopo il matrimonio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Julianne Moore: Theresa Young

Michelle Williams: Isabel Andersen

Billy Crudup: Oscar Carlson

Abby Quinn: Grace Carlson

Will Chase: Frank

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Dopo il matrimonio? Essendo un film, non sono previste più puntate. Tutto andrà in onda stasera, domenica 27 novembre 2022, alle ore 21,20 su Canale 5. La messa in onda è prevista fino alle ore 23,35. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà di circa 2 ore e 10 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Dopo il matrimonio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 27 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.