Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 5 novembre 2023

Torna oggi, 5 novembre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 5 novembre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 5 novembre

Oggi, 5 novembre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Ospite per una lunga intervista la conduttrice Paola Perego, concorrente di Ballando con le stelle. Sarà un modo per parlare della puntata di ieri. In studio poi con Mara Venier arriva Alessia Marcuzzi, alla guida in queste settimane su Rai 2 della nuova edizione di Boomerissima. Ci sarà anche Luca Tommasini, impegnato nel realizzare le coreografie e i balletti di Viva Rai2.

Collegamento poi con il teatro Teatro Marinetti di Garlasco (Pavia) da cui stanno facendo le prove Massimo Lopez e Tullio Solenghi per il loro nuovo lavoro teatrale “Dove eravamo rimasti”. Debutto previsto il 10 novembre dal teatro Comunale di Ferrara. E ancora questo pomeriggio a Domenica In l’attrice Claudia Koll, ora alla guida dell’associazione Onlus “Le opere del Padre”, nata per sostenere persone che hanno sofferenze psicologiche o fisiche, soprattutto in Africa. Intervista poi con Elisabetta Villaggio, figlia del grande Paolo Villaggio. Si parlerà infine della settimana che la Rai dedica alla ricerca Airc con la presenza del professor Enrico Cassano dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 5 novembre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.