Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 25 febbraio 2024

Torna oggi, 25 febbraio 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 25 febbraio 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 25 febbraio

Oggi, 25 febbraio 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Ci sarà il grande ritorno in Rai di Massimo Giletti, che nella serata del 28 febbraio condurrà La tv fa 70 anni, uno speciale evento per celebrare i 70 anni della tv italiana, con tanti ospiti. In questa puntata si continuerà a parlare di Sanremo con i The Kolors e Diodato. In studio anche i BNKR44 con Pino D’Angiò, dopo la loro esibizione nella serata delle Cover. Tornerà poi Sabrina Ferilli, protagonista della fiction di Rai 1 Gloria. Infine Sylvie Vartan che da Mara Venier darà l’addio alle scene.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 25 febbraio 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.