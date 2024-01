Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 21 gennaio 2024

Torna oggi, 21 gennaio 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 21, domenica 19 gennaio 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 21 gennaio

Oggi, 21 gennaio 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte ancora una volta con “Tutti pazzi per Sanremo”. Mara Venier aprirà le porte del suo studio romano a quello che ormai è diventato un club di cantanti e di celebrità. Spazio dunque anche questa settimana a Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Albano, Tiziana Rivale, Michele, Tony Dallara, Silvia Mezzanote e Marina Occhiena. Presente in studio anche il buon Marino Bartoletti, vera memoria storica del Festival di Sanremo.

La musica la farà da padrone nella puntata numero diciannove di Domenica in non solo per il Festival di Sanremo. Ospite di Mara Venier il cantautore Biagio Antonacci. “L’inizio” questo è il titolo del nuovo album, il sedicesimo, che Biagio ha dato alle stampe. Di questo nuovo lavoro è stato scelto come singolo apri pista il pezzo “A cena con gli dei“. Prevista poi la presenza del cantante Scialpi che farà un’omaggio ad uno dei Re del Festival di Sanremo, ovvero il grande Domenico Modugno.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 21 gennaio 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.